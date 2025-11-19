В Казахстане за последние два года сформирована полноценная правовая база для синдикатного кредитования. Об этом сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова на брифинге в Правительстве, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По её словам, механизм синдикатного кредитования особенно важен для экономики, потому что собственного капитала отдельных банков иногда недостаточно, чтобы полностью профинансировать крупные проекты.

"Мы два года подряд вносили изменения в законодательство, чтобы создать правовую базу для синдикатного кредитования. Это необходимо, потому что один банк не всегда способен профинансировать крупный проект. А синдикатное кредитование позволяет объединить ресурсы и профинансировать такие инициативы совместно", – объяснила Абылкасымова.

Она отметила, что теперь главная задача – запускать средства самих банков, используя рыночные механизмы. Государство при необходимости будет обеспечивать частичное софинансирование, чтобы сделать кредиты дешевле и направить ресурсы в приоритетные отрасли.

"Государственная поддержка поможет удешевить кредит. Эту эффективность нужно направлять на конкретные проекты. В списке уже есть проект завода кальцинированной соды, а также энергетические проекты. Это крупные инициативы в сфере обрабатывающей промышленности и энергетики", – сказала глава АРРФР.

Абылкасымова признала, что запуск синдикатного кредитования на базе КазDevelopmentBank (КДБ, Казахского банка развития) сопровождался проблемами. Самой сложной стала юридическая неопределённость в вопросах залогового имущества.

"Когда выдаётся кредит, указывается залог. Нужно определить, кто будет его первоочередным держателем: Банк развития Казахстана или банки второго уровня? В прошлом году мы завершили работу над законодательной базой, утвердили все понятия и нормы. В этом году внесли дополнительные поправки, решив вопрос приоритета залогодержателя. Сейчас база полностью готова и работает", – подчеркнула Абылкасымова.

Глава АРРФР подчеркнула, что в одобренных проектах используются собственные средства банков, поэтому рыночная конкуренция не нарушается, а частный капитал не вытесняется государственными структурами.

"Некоторые проекты уже одобрены на значительные суммы. Здесь используются деньги банков – рыночная цена не искажается, частный капитал не вытесняется. При этом мы решаем задачу финансирования крупных проектов, которые ни один банк не сможет потянуть в одиночку", – отметила она.

Абылкасымова добавила, что синдикатное кредитование позволит ускорить запуск стратегически важных инициатив и повысить доступность финансирования для крупных промышленно-энергетических проектов.