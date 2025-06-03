АО "Казахтелеком" объявило о запуске первой в Центральной Азии фабрики искусственного интеллекта (AI Factory), разработанной в сотрудничестве с американской корпорацией NVIDIA — мировым лидером в области графических процессоров и решений для ИИ. передает BAQ.KZ.

Об этом сообщает официальный сайт NVIDIA Developers.

Ожидается, что платформа заработает летом 2025 года и станет ключевым элементом национальной инфраструктуры искусственного интеллекта, предоставляя полный цикл — от разработки и обучения до внедрения моделей машинного обучения. AI-фабрика будет обслуживать нужды государства, бизнеса и научного сообщества.

Центр будет работать на передовых графических ускорителях NVIDIA серий H100 и H200, с программной платформой NVIDIA AI Enterprise. Ожидаемая вычислительная мощность — более 56 петафлопс (FP16), что позволит обрабатывать огромные массивы данных и обучать крупные языковые модели внутри страны, без необходимости передачи данных за рубеж.

"Уходя с Правительства, дал себе слово, что в любом случае вложу усилия в построение кластера суперкомпьютера, не вовлекая политические ресурсы… Нам удалось договориться с NVIDIA о поставке их чипов H200. Там 56,4 петафлопс. Можете не гуглить — это очень много", — прокомментировал Багдат Мусин.

AI-фабрика станет не просто дата-центром, а облачной платформой нового поколения с высокой скоростью, отказоустойчивостью и безопасностью, благодаря распределённой инфраструктуре и оптоволоконным сетям "Казахтелекома".

Ключевой задачей проекта названо обеспечение технологического суверенитета: все данные, модели и вычисления будут обрабатываться и храниться внутри страны, что критически важно для таких отраслей, как финансы, промышленность, телекоммуникации и государственные службы.

Казахстан стал первым государством в Центральной Азии, присоединившимся к глобальной инициативе NVIDIA по строительству ИИ-инфраструктуры. Подобные центры уже реализуются в Германии, Канаде, Южной Корее, ОАЭ и других странах.

Ранее мы писали о том, что в Казахстан прибыл самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии.