Казахстан запускает проект искусственного дождя уже в мае
Президент Казахстана обсудил климатическую повестку, водную безопасность и запуск технологий искусственного дождя с главой Всемирной метеорологической организации.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Всемирной метеорологической организации, генерального директора Национального центра метеорологии ОАЭ Абдуллу Аль-Мандуса. В ходе встречи стороны обсудили вопросы климата, водной безопасности и внедрение новых технологий, передает BAQ.KZ.
Президент отметил ключевую роль Всемирной метеорологической организации в укреплении глобального сотрудничества в сферах климата, погоды, водных ресурсов и снижения риска стихийных бедствий.
Особое внимание было уделено развитию систем раннего оповещения, модернизации метеорологической инфраструктуры и расширению обмена научными данными.
Глава государства подтвердил готовность Казахстана укреплять взаимодействие с Национальным центром метеорологии ОАЭ.
Водная безопасность
Собеседники подчеркнули актуальность вопросов водной безопасности и управления водными ресурсами как на региональном, так и на глобальном уровнях.
В этом контексте отмечена важность инициативы Казахстана по созданию Международной водной организации под эгидой ООН.
Искусственный дождь и новые технологии
Отдельное внимание было уделено внедрению инновационных решений. В Туркестанской области совместно с Национальным центром метеорологии ОАЭ реализуется проект по искусственному вызову осадков.
Проект направлен на повышение уровня наполнения водохранилищ и обеспечение водными ресурсами сельскохозяйственных территорий. Его полномасштабный запуск запланирован на 17 мая 2026 года.
Отмечается, что Казахстан стал первой страной в регионе, перешедшей к практическому применению технологий искусственного дождя.
