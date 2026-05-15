Казахстан запускает проект искусственного дождя уже в мае

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Всемирной метеорологической организации, генерального директора Национального центра метеорологии ОАЭ Абдуллу Аль-Мандуса. В ходе встречи стороны обсудили вопросы климата, водной безопасности и внедрение новых технологий, передает BAQ.KZ.

Президент отметил ключевую роль Всемирной метеорологической организации в укреплении глобального сотрудничества в сферах климата, погоды, водных ресурсов и снижения риска стихийных бедствий.

Особое внимание было уделено развитию систем раннего оповещения, модернизации метеорологической инфраструктуры и расширению обмена научными данными.

Глава государства подтвердил готовность Казахстана укреплять взаимодействие с Национальным центром метеорологии ОАЭ.

Водная безопасность

Собеседники подчеркнули актуальность вопросов водной безопасности и управления водными ресурсами как на региональном, так и на глобальном уровнях.

В этом контексте отмечена важность инициативы Казахстана по созданию Международной водной организации под эгидой ООН.

Искусственный дождь и новые технологии

Отдельное внимание было уделено внедрению инновационных решений. В Туркестанской области совместно с Национальным центром метеорологии ОАЭ реализуется проект по искусственному вызову осадков.

Проект направлен на повышение уровня наполнения водохранилищ и обеспечение водными ресурсами сельскохозяйственных территорий. Его полномасштабный запуск запланирован на 17 мая 2026 года.

Отмечается, что Казахстан стал первой страной в регионе, перешедшей к практическому применению технологий искусственного дождя.