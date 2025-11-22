В Казахстане стартует масштабный механизм поддержки малого, среднего и крупного бизнеса — государственная программа "Заказ на инвестиции". Она нацелена на стимулирование производства товаров с высокой внутренней востребованностью и значительной долей импорта, с особым вниманием к агропромышленному комплексу и потребительской промышленности, передаёт BAQ.KZ.

Программа станет инструментом импортозамещения и диверсификации экономики, обеспечивая приток инвестиций в сегменты с наибольшей потребностью страны. По словам министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, "новый подход позволит не только закрыть внутренние дефициты по ключевым видам продукции, но и создать экспортно-ориентированные производства, обеспечивая устойчивый рост регионов".

Акиматы областей совместно с бизнесом и АО "НУХ "Байтерек" проводят скрининг инвестиционных проектов. Уже отобраны качественные проекты, соответствующие сырьевой базе, технологическим требованиям и финансовой устойчивости.

Планируется реализация ряда крупных проектов:

Переработка молока: 10 проектов в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Павлодарской областях и Шымкенте на 67,6 млрд тенге с мощностью 310 тыс. тонн продукции. Крупнейший инвестор — Solico Group (Иран) — строит завод по производству сыра в Алматинской области на 33,1 млрд тенге, мощностью 200 тыс. тонн в год.

Птицеводство: 23 проекта в Алматинской, Туркестанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях, Жетісу и Астане на 432,2 млрд тенге, мощностью 456,7 тыс. тонн. Среди них птицефабрика "Айтас КЗ" с инвестициями 146 млрд тенге.

Сахарная промышленность: проекты в Алматинской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях. В Алматинской области проект Qazaqarab Sugar с мощностью 500 тыс. тонн и инвестициями 247,1 млрд тенге.

Переработка зерна: китайская компания "Далян холдинг" планирует переработку 3 млн тонн зерна в Акмолинской области с инвестициями $1,6 млрд.

Программа направлена на снижение импортозависимости, создание экспортно-ориентированных производств и повышение добавленной стоимости продукции. Министерство сельского хозяйства контролирует каждый проект, оказывая всестороннюю поддержку регионам и инвесторам.