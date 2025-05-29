Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарной сессии Международного форума "Астана" озвучил ключевые направления развития страны в сфере высоких технологий, человеческого капитала и цифровой трансформации, передает BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул, что приоритетом является сокращение региональных диспропорций и поддержка среднего класса, а также подготовка нового поколения специалистов:

"Мы инвестируем в человеческий капитал, расширяем возможности для молодых специалистов. Наша первоочередная задача – сократить региональные диспропорции и укрепить средний класс. Именно поэтому мы продолжаем укреплять наш потенциал в ключевых секторах – от цифровых технологий и искусственного интеллекта до чистой энергетики и производств с высокой добавленной стоимостью".

По словам Токаева, Казахстан уже добился существенного прогресса в цифровизации и стремится стать технологическим центром Евразии:

"Мы добились значительного прогресса в цифровой трансформации, что отражает наше стремление стать евразийским IT-хабом".

Особое внимание будет уделено внедрению и развитию искусственного интеллекта:

"Мы уделяем особое внимание искусственному интеллекту. Наша цель – стать академическим и инновационным хабом, в котором будет действовать ряд филиалов иностранных университетов и налажено партнерство в области исследований и разработок".

Также Токаев сообщил о запуске самого мощного суперкомпьютера в стране, который уже прибыл в Казахстан:

"Казахстан запускает самый мощный суперкомпьютер, который уже доставлен в страну".

В дополнение к этому в стране планируется создание пилотной цифровой зоны нового типа: