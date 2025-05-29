Казахстан запускает суперкомпьютер и создаёт CryptoCity
Казахстан инвестирует в ИИ, запускает суперкомпьютер и создаёт CryptoCity.
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарной сессии Международного форума "Астана" озвучил ключевые направления развития страны в сфере высоких технологий, человеческого капитала и цифровой трансформации, передает BAQ.KZ.
Глава государства подчеркнул, что приоритетом является сокращение региональных диспропорций и поддержка среднего класса, а также подготовка нового поколения специалистов:
"Мы инвестируем в человеческий капитал, расширяем возможности для молодых специалистов. Наша первоочередная задача – сократить региональные диспропорции и укрепить средний класс. Именно поэтому мы продолжаем укреплять наш потенциал в ключевых секторах – от цифровых технологий и искусственного интеллекта до чистой энергетики и производств с высокой добавленной стоимостью".
По словам Токаева, Казахстан уже добился существенного прогресса в цифровизации и стремится стать технологическим центром Евразии:
"Мы добились значительного прогресса в цифровой трансформации, что отражает наше стремление стать евразийским IT-хабом".
Особое внимание будет уделено внедрению и развитию искусственного интеллекта:
"Мы уделяем особое внимание искусственному интеллекту. Наша цель – стать академическим и инновационным хабом, в котором будет действовать ряд филиалов иностранных университетов и налажено партнерство в области исследований и разработок".
Также Токаев сообщил о запуске самого мощного суперкомпьютера в стране, который уже прибыл в Казахстан:
"Казахстан запускает самый мощный суперкомпьютер, который уже доставлен в страну".
В дополнение к этому в стране планируется создание пилотной цифровой зоны нового типа:
"Кроме того, мы планируем создать новаторскую пилотную зону CryptoCity, в которой криптовалюты можно будет использовать для покупки товаров, услуг и для других целей".