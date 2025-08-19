  • 19 Августа, 11:17

Казахстан запускает цифровой щит против лжетранзита

Новая система контроля транзитных перевозок усилит прозрачность грузопотока и исключит лжетранзитные схемы.

Фото: pixabay.com

В Казахстане запускается информационная система "Транзит" для контроля грузов в реальном времени. Об этом на заседании Правительства сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев, передает BAQ.KZ

По его словам, цифровая платформа позволит пресекать схемы "лжетранзита" и усилит прозрачность перевозок.

"Система прошла тесты по кибербезопасности и уже интегрирована с информационными системами стран ЕАЭС. Завершается интеграция с системами Комитета государственных доходов", - отметил Жаслан Мадиев.

Министр отметил, что на первом этапе система охватит около 6% грузопотока на семи внешних границах Казахстана.

"Сейчас проводится экспертиза тарифов национального оператора. Параллельно ведется закуп и аренда навигационных пломб", - добавил глава ведомства.

