Казахстан запускает цифровой щит против лжетранзита
Новая система контроля транзитных перевозок усилит прозрачность грузопотока и исключит лжетранзитные схемы.
В Казахстане запускается информационная система "Транзит" для контроля грузов в реальном времени. Об этом на заседании Правительства сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев, передает BAQ.KZ
По его словам, цифровая платформа позволит пресекать схемы "лжетранзита" и усилит прозрачность перевозок.
"Система прошла тесты по кибербезопасности и уже интегрирована с информационными системами стран ЕАЭС. Завершается интеграция с системами Комитета государственных доходов", - отметил Жаслан Мадиев.
Министр отметил, что на первом этапе система охватит около 6% грузопотока на семи внешних границах Казахстана.
"Сейчас проводится экспертиза тарифов национального оператора. Параллельно ведется закуп и аренда навигационных пломб", - добавил глава ведомства.
