Казахстан запускает цифровую систему для отслеживания цен на продукты
Правительство наводит порядок на продрынке.
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В Казахстане внедряется цифровая система мониторинга цен и запасов социально значимых продовольственных товаров, передает BAQ.KZ.
Информационная система прослеживаемости товаров (ИСПТ) позволит отслеживать движение продуктов от производителя до прилавка в режиме реального времени.
Как сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, разработка реализуется совместно с АО "Казахтелеком" и станет важным элементом контроля за ценообразованием.
Основная цель - повысить прозрачность рынка, исключить необоснованные наценки и сократить число посредников в цепочке поставок.
На базе ИСПТ также создаётся цифровой агромаркетплейс для прямого взаимодействия между производителями, торговыми сетями и государством. Это решение, по словам министра, позволит минимизировать влияние теневой экономики и упростит доступ фермеров к рынкам сбыта.
Внедрение системы проходит в рамках исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по обеспечению продовольственной безопасности и сдерживанию цен на продукты первой необходимости.
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