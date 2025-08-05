В Казахстане внедряется цифровая система мониторинга цен и запасов социально значимых продовольственных товаров, передает BAQ.KZ.

Информационная система прослеживаемости товаров (ИСПТ) позволит отслеживать движение продуктов от производителя до прилавка в режиме реального времени.

Как сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, разработка реализуется совместно с АО "Казахтелеком" и станет важным элементом контроля за ценообразованием.

Основная цель - повысить прозрачность рынка, исключить необоснованные наценки и сократить число посредников в цепочке поставок.

На базе ИСПТ также создаётся цифровой агромаркетплейс для прямого взаимодействия между производителями, торговыми сетями и государством. Это решение, по словам министра, позволит минимизировать влияние теневой экономики и упростит доступ фермеров к рынкам сбыта.

Внедрение системы проходит в рамках исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по обеспечению продовольственной безопасности и сдерживанию цен на продукты первой необходимости.