В сердце научно-технологического парка Zhangjiang в Шанхае, который часто называют "азиатской Кремниевой долиной", официально открылся Khan Tengri Innovation Hub — первая специализированная платформа, объединяющая технологический потенциал стран Центральной Евразии с инновационной экосистемой Китая, передает BAQ.KZ.

Это событие ознаменовало важный шаг в развитии трансграничного сотрудничества между регионами, стремящимися к лидерству в сфере высоких технологий.

Инициатором проекта выступила казахстанская компания Growth Vision Pro при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Партнёрами хаба стали ведущие технопарки региона — Astana Hub из Казахстана и IT Park Uzbekistan. Совместными усилиями они создали платформу нового поколения, где технологическая дипломатия становится инструментом реального экономического взаимодействия.

Как подчеркнул министр Жаслан Мадиев, Khan Tengri Innovation Hub станет "связующим звеном" между стартапами и предпринимателями из Центральной Азии и китайским технологическим рынком. "Мы уверены, что хаб сыграет важную роль в продвижении продуктов наших технологических компаний на китайском рынке", — отметил он.

Цель проекта — создать условия для выхода IT-компаний и стартапов Центральной Евразии на рынок второй экономики мира, а также упростить "мягкий вход" китайских технологических компаний на рынки Евразии, Европы и Ближнего Востока. Через хаб также будет осуществляться трансфер технологий, запуск совместных R&D-проектов и привлечение венчурных инвестиций.

Инфраструктура Khan Tengri Innovation Hub полностью адаптирована под нужды технологического бизнеса: современное офисное пространство, коворкинги, сервисные апартаменты, а главное — поддержка на всех этапах развития компании. Участникам предоставляется помощь в юридических, налоговых и организационных вопросах, а также в установлении контактов с китайскими инвесторами, акселераторами и производственными партнёрами. Такой подход называется soft landing — "мягкая посадка" в новой бизнес-среде.

Одной из ключевых возможностей хаба станет участие в образовательных и акселерационных программах, разработанных совместно с китайским акселератором XNode. Программы варьируются от краткосрочного China Market Entry Bootcamp, на котором стартапы учатся выходу на рынок, до China Launchpad — платформы для масштабирования бизнеса внутри Китая. Участники получат доступ к менторам, деловым сессиям, воркшопам и глубокому погружению в китайскую технологическую экосистему.

Khan Tengri Innovation Hub — это не просто офис в Шанхае, а полноценный мост между Центральной Евразией и Китаем. Это площадка, где евразийские компании могут сделать уверенный шаг на мировой рынок, привлечь инвестиции, найти партнёров и превратить свои идеи в глобальные решения.