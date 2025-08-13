Казахстан сделал важный шаг в развитии цифровых финансов: инвестиционная компания Fonte Capital запустила первый в Центральной Азии спотовый ETF на биткоин, передает BAQ.kz.

Как пишет coindesk.com новый фонд под тикером BETF начал торговаться сегодня на Международной бирже Астаны (AIX) и стал доступен как для местных, так и для иностранных инвесторов.

Фонд полностью обеспечен физическим биткоином, а хранение цифровых активов осуществляет американский кастодиан BitGo Trust, страхующее активы на сумму до 250 миллионов долларов.

Продукт номинирован в долларах США и регулируется Международным финансовым центром "Астана" (AIFC), который предоставляет благоприятную юрисдикцию для криптоинвестиций и защиту от внешнеполитических рисков.

BETF предлагает инвесторам безопасный способ вложения в биткоин без необходимости пользоваться криптобиржами или хранить приватные ключи.

Запуск фонда подтверждает лидерство Казахстана в регионе по части внедрения криптовалютных инструментов и может привлечь в страну дополнительный поток международного капитала.

Спотовый биткоин-ETF — это тип биржевого фонда, который владеет биткоином в качестве базового актива.

Соседние страны Центральной Азии, такие как Узбекистан и Кыргызстан, придерживаются более осторожной политики в отношении криптовалют, что делает Казахстан самым открытым рынком для криптоинвестиций в регионе. Для страны, стремящейся диверсифицировать финансовый сектор, запуск регулируемого криптопродукта может привлечь иностранный капитал и интегрировать местный рынок в глобальную цифровую экономику.

Дебют BETF выводит Казахстан в ряд стран, уже одобривших спотовые биткоин-ETF, таких как США, Канада и Гонконг.