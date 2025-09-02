  • 2 Сентября, 11:09
Елена Рыбакина сенсационно покинула US Open-2025
В Афганистане произошло землетрясение: погибли 500 человек
Школы нового поколения: как Казахстан решает проблему трёхсменки и дефицита мест
Новые школы открылись ко Дню знаний в Алматы
Трамп пригрозил ввести федеральный контроль в Чикаго из-за роста преступности
"Кайрат" опроверг слухи о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом"
Белый дом опроверг слухи о смерти Дональда Трампа
Певец Сакен Майгазиев попал в ДТП по дороге в Сарыагаш
В пустыне под Лас-Вегасом нашли останки более 100 человек
На границе США с Мексикой на 57% увеличилось число нелегальных мигрантов
В Актау задержали мужчину с обрезом ружья
В Казахстан идет резкое похолодание
1,6 млрд тенге украдено из оборонного бюджета: суд вынес приговор
Нападения на медиков заставили Астану оснастить скорые камерами
Полицейский насмерть сбил женщину в Шымкенте
Мясной ажиотаж или миф? Минсельхоз раскрыл правду о говядине
Поставлен заслон семейственности во власти – Президент Казахстана

Казахстан запустил производство ключевых деталей для ветроэнергетики

Сегодня, 10:42
АВТОР
Акорда Сегодня, 10:42
Сегодня, 10:42
81
Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев, находящийся с официальным визитом в Китае, и первый вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян посредством видеоконференцсвязи приняли участие в торжественной церемонии открытия первого пускового комплекса по производству компонентов для ветроэнергетики в Жамбылской области, передает BAQ.KZ.

Проект стал результатом успешного партнерства АО "Самрук-Қазына" и компании SANY Renewable Energy – крупнейшего мирового производителя оборудования для ветроэнергетики. Это первый подобный завод в Казахстане.

Производственная база расположена в СЭЗ "Шелковый путь" в городе Шу.

Предприятие будет выпускать гондолы, ступицы, башни и другие ключевые компоненты для ветроэлектростанций.

Реализация проекта обеспечит строительство новых ВЭС в Казахстане и внесет весомый вклад в развитие "зеленой" энергетики страны.

