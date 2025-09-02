Президент Касым-Жомарт Токаев, находящийся с официальным визитом в Китае, и первый вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян посредством видеоконференцсвязи приняли участие в торжественной церемонии открытия первого пускового комплекса по производству компонентов для ветроэнергетики в Жамбылской области, передает BAQ.KZ.

Проект стал результатом успешного партнерства АО "Самрук-Қазына" и компании SANY Renewable Energy – крупнейшего мирового производителя оборудования для ветроэнергетики. Это первый подобный завод в Казахстане.

Производственная база расположена в СЭЗ "Шелковый путь" в городе Шу.

Предприятие будет выпускать гондолы, ступицы, башни и другие ключевые компоненты для ветроэлектростанций.

Реализация проекта обеспечит строительство новых ВЭС в Казахстане и внесет весомый вклад в развитие "зеленой" энергетики страны.