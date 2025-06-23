В мае 2025 года в Индустриальной зоне города Актобе завершено строительство нового завода "Ecosystem", специализирующегося на выпуске удобрений и средств защиты растений, передает BAQ.KZ. Проект реализован компанией ТОО "MKR PLUS" и стал значимым шагом в развитии агропромышленного сектора региона.

Предприятие построено с применением современных технологий и отличается комплексным подходом - на одной площадке размещены производственный цех и склад готовой продукции. Объекты уже получили технический паспорт и официально введены в эксплуатацию.

Общий объём инвестиций составил 564,6 миллиона тенге. В период строительства было создано 50 рабочих мест, после ввода завода в эксплуатацию штатная численность составила 30 сотрудников.

Завод будет ежегодно производить до 500 кубометров гербицидов, 1 500 кубометров жидких удобрений, а также 50 кубометров вспомогательной продукции. Это позволит обеспечить казахстанских аграриев качественными отечественными агрохимикатами и значительно сократить зависимость от импорта.

В настоящее время продолжается строительство подъездной дороги к предприятию. В ближайшее время начнётся финальный этап - благоустройство территории, включая асфальтирование и озеленение.

Запуск завода "Ecosystem" стал частью стратегии индустриального роста Актюбинской области и важным вкладом в продовольственную безопасность страны.