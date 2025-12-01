В Казахстане запускается программа грантов для подготовки профессиональных кадров в сфере атомной энергетики, передает BAQ.KZ. Соответствующие договорённости достигнуты между Агентством РК по атомной энергии, Министерством науки и высшего образования, Центром международных программ и ТОО "Казахстанские атомные электрические станции". Инициатива направлена на формирование устойчивого кадрового резерва для будущих проектов атомной отрасли страны.

Уже в 2026 году в рамках программы "Болашак" планируется пилотное предоставление 20 грантов, в дальнейшем их намерены выделять ежегодно. Программа предусматривает обучение и стажировки за рубежом по инженерным, техническим и научным направлениям, включая магистратуру и докторантуру в ведущих зарубежных университетах.

Как отметил председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, развитие компетенций специалистов соответствует поручению Главы государства по созданию современного энергетического кластера. По его словам, гранты станут инвестицией в новое поколение профессионалов, которые обеспечат технологический прогресс, безопасность и международную конкурентоспособность атомной энергетики Казахстана.