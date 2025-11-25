В стране реализуют пять крупных трансграничных хабов, которые должны увеличить экспорт несырьевых товаров на 30%. Об этом заявил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на заседании Правительства, передает BAQ.kz.

По его словам, по всем направлениям уже определены управляющие компании, а строительство ключевой инфраструктуры активно продвигается.

На границе с Узбекистаном создаётся Международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия", который должен поднять товарооборот между странами до $10 млрд. На востоке развивается Хоргосский узел, объединяющий СЭЗ "МЦПС „Хоргос“" и "Хоргос – Восточные ворота". Здесь также строятся новые логистические объекты и международный аэропорт SkyHansa, что увеличит пропускную способность на границе с Китаем.

Продолжается развитие и Каспийского направления — в портах Актау и Курык строятся контейнерный хаб и многофункциональный терминал "Саржа". На западе уже работает Центр трансграничной торговли "Евразия", ориентированный на поставки в Россию. В Жамбылской области, на трассе "Западная Европа – Западный Китай", строится индустриальный торгово-логистический комплекс для распределения потоков в сторону Кыргызстана.