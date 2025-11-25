  • 25 Ноября, 09:45

Казахстан запустит крупные логистические центры на границе с Узбекистаном и Китаем

Хаб на границе с Узбекистаном должен поднять товарооборот между странами до $10 млрд

Сегодня, 09:22
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
sk.kz Сегодня, 09:22
Сегодня, 09:22
79
Фото: sk.kz

В стране реализуют пять крупных трансграничных хабов, которые должны увеличить экспорт несырьевых товаров на 30%. Об этом заявил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на заседании Правительства, передает BAQ.kz.

По его словам, по всем направлениям уже определены управляющие компании, а строительство ключевой инфраструктуры активно продвигается.

На границе с Узбекистаном создаётся Международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия", который должен поднять товарооборот между странами до $10 млрд. На востоке развивается Хоргосский узел, объединяющий СЭЗ "МЦПС „Хоргос“" и "Хоргос – Восточные ворота". Здесь также строятся новые логистические объекты и международный аэропорт SkyHansa, что увеличит пропускную способность на границе с Китаем.

Продолжается развитие и Каспийского направления — в портах Актау и Курык строятся контейнерный хаб и многофункциональный терминал "Саржа". На западе уже работает Центр трансграничной торговли "Евразия", ориентированный на поставки в Россию. В Жамбылской области, на трассе "Западная Европа – Западный Китай", строится индустриальный торгово-логистический комплекс для распределения потоков в сторону Кыргызстана.

"Мы переходим в активную фазу реализации инвестпроектов. Основной упор — на запуск объектов, расширение логистики и вовлечение бизнеса. Эти хабы ускорят торговлю с соседними странами и создадут комфортные условия для казахстанских компаний", — отметил Шаккалиев.

 

Самое читаемое

Наверх