Казахстан запустит крупные логистические центры на границе с Узбекистаном и Китаем
Хаб на границе с Узбекистаном должен поднять товарооборот между странами до $10 млрд
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В стране реализуют пять крупных трансграничных хабов, которые должны увеличить экспорт несырьевых товаров на 30%. Об этом заявил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на заседании Правительства, передает BAQ.kz.
По его словам, по всем направлениям уже определены управляющие компании, а строительство ключевой инфраструктуры активно продвигается.
На границе с Узбекистаном создаётся Международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия", который должен поднять товарооборот между странами до $10 млрд. На востоке развивается Хоргосский узел, объединяющий СЭЗ "МЦПС „Хоргос“" и "Хоргос – Восточные ворота". Здесь также строятся новые логистические объекты и международный аэропорт SkyHansa, что увеличит пропускную способность на границе с Китаем.
Продолжается развитие и Каспийского направления — в портах Актау и Курык строятся контейнерный хаб и многофункциональный терминал "Саржа". На западе уже работает Центр трансграничной торговли "Евразия", ориентированный на поставки в Россию. В Жамбылской области, на трассе "Западная Европа – Западный Китай", строится индустриальный торгово-логистический комплекс для распределения потоков в сторону Кыргызстана.
"Мы переходим в активную фазу реализации инвестпроектов. Основной упор — на запуск объектов, расширение логистики и вовлечение бизнеса. Эти хабы ускорят торговлю с соседними странами и создадут комфортные условия для казахстанских компаний", — отметил Шаккалиев.
Самое читаемое
- Казахстан выиграл пять золотых медалей на чемпионате Азии по гребле
- В Алматинской области зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7
- В МИРЕ: переговоры США и Украины, саммит G20 в ЮАР, операция ЦАХАЛа в Бейруте
- В Минтруда назвали размер выплат многодетным семьям на 2025 год
- Израиль заявил о точечном ударе по ключевому радикалу "Хезболлах" в Бейруте