Глава государства: "Казахстан уделяет особое внимание расширению партнерства с международными университетами и научными центрами, создавая академическую экосистему для подготовки специалистов нового поколения" , передает BAQ.KZ.

В этом контексте Президент выразил признательность руководству России за содействие в открытии филиала Московского инженерно-физического института в нашей стране.

"В текущем году в Астане откроется Международный центр искусственного интеллекта AlemAI. Кроме того, мы работаем над созданием экспериментальной новаторской зоны CryptoCity, которая призвана стать центром притяжения мировых экспертов в сфере криптовалют. В пилотном проекте мы намерены протестировать правовые и технологические решения, связанные с широким использованием цифровых активов. В целом, Казахстан открыт к сотрудничеству и предлагает странам ЕАЭС совместно участвовать в запуске инновационных кластеров, технопарков и стартап-инкубаторов, где научные разработки и технологии смогут превращаться в успешные коммерческие решения", – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Президент высказал мнение, что передовые цифровые технологии способны придать мощный импульс торгово-экономическому сотрудничеству между странами.