Казахстан запустит центр ИИ и CryptoCity в Астане
Казахстан строит мощную академическую экосистему для специалистов будущего.
Вчера, 22:41
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Вчера, 22:41Вчера, 22:41
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Глава государства: "Казахстан уделяет особое внимание расширению партнерства с международными университетами и научными центрами, создавая академическую экосистему для подготовки специалистов нового поколения", передает BAQ.KZ.
В этом контексте Президент выразил признательность руководству России за содействие в открытии филиала Московского инженерно-физического института в нашей стране.
"В текущем году в Астане откроется Международный центр искусственного интеллекта AlemAI. Кроме того, мы работаем над созданием экспериментальной новаторской зоны CryptoCity, которая призвана стать центром притяжения мировых экспертов в сфере криптовалют. В пилотном проекте мы намерены протестировать правовые и технологические решения, связанные с широким использованием цифровых активов. В целом, Казахстан открыт к сотрудничеству и предлагает странам ЕАЭС совместно участвовать в запуске инновационных кластеров, технопарков и стартап-инкубаторов, где научные разработки и технологии смогут превращаться в успешные коммерческие решения", – добавил Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, Президент высказал мнение, что передовые цифровые технологии способны придать мощный импульс торгово-экономическому сотрудничеству между странами.
"Для этого у нас имеется все необходимое – стратегические документы, накопленный опыт и понимание общих задач. Главное, нам нужно действовать согласованно, прагматично и на опережение. Уверен, системная и решительная политика государств, объединение их усилий на евразийском пространстве позволят сделать искусственный интеллект источником устойчивого роста и глобальной конкурентоспособности наших экономик. Мы всецело привержены дальнейшему укреплению и развитию экономической интеграции, готовы к планомерной совместной работе по построению эффективного, открытого и динамичного Евразийского экономического союза", – подытожил Глава государства.
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