Индустрия видеоигр переживает настоящий бум: по прогнозам аналитиков, к концу 2025 года число геймеров в мире приблизится к 3,6 миллиарда человек, увеличившись за год на 4,4%, передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz. Это означает, что почти каждый второй житель планеты так или иначе играет в видеоигры.

Главную долю рынка уверенно удерживают мобильные игры — их предпочитают около 3 миллиардов человек. Далее идут ПК-геймеры (936 млн) и любители консольных игр (645 млн). Причём нередко один и тот же человек играет сразу на нескольких платформах.

По регионам наибольшее количество игроков приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион — около 1,9 миллиарда геймеров, то есть более половины всех игроков планеты. Далее следуют Ближний Восток и Африка, Европа, Латинская Америка и Северная Америка.

Мировой рынок видеоигр в 2025 году оценивается в 188,8 миллиарда долларов, из которых более 55% — это мобильные игры. Консольные игры приносят 45,9 млрд долларов, а ПК — почти 40 млрд.

Интересно, что растёт и число тех, кто тратится на внутриигровые покупки: в 2025 году таких игроков будет около 1,6 миллиарда, а средний чек составит почти 120 долларов на человека. Основной вклад вносят геймеры из Китая, США, Японии, Южной Кореи, Германии и Великобритании.

Казахстан тоже не отстаёт от мировых трендов. За первое полугодие 2025 года объём услуг по изданию компьютерных игр в стране составил 3,4 миллиарда тенге, что на 28% больше, чем годом ранее. Пик активности пришёлся на 2023 год, когда в страну массово переезжали IT-компании.

Эксперты прогнозируют, что к 2028 году число геймеров в мире превысит 4 миллиарда человек, а рынок продолжит расти двузначными темпами. Видеоигры из хобби давно превратились в глобальное явление, объединяющее миллиарды людей по всему миру.