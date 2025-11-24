Казахстан защитил титул чемпиона Азии по хоккею
Сборная Казахстана выиграла все матчи и победила на чемпионате Азии-2026 в Пекине.
Сегодня, 08:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:50Сегодня, 08:50
21Фото: sports.kz
Сборная Казахстана по хоккею завершила чемпионат Азии-2026 в китайской столице Пекине победой над командой Японии со счётом 4:3, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанцы вели напряжённую игру: Ляпунов забросил первую шайбу, Старченко и Борисевич увеличили преимущество, а японская команда сумела лишь немного сократить отставание.
Это позволило национальной команде выиграть все три матча турнира. Ранее казахстанцы обыграли Южную Корею (4:2) и Китай (5:1). Под руководством Талгата Жайлауова сборная успешно защитила титул чемпиона Азии, подтвердив высокий уровень хоккея в стране.
Самое читаемое
- Глава Минздрава обратилась к работникам скорой помощи и заявила о готовящихся мерах поддержки
- Новая волна молодых талантов: в Астане завершился XXVIII конкурс "Шабыт"
- На смертельной трассе в Карагандинской области впервые нанесли сигнальную полосу
- Украина и США начнут переговоры по мирному плану в Швейцарии в ближайшие дни
- В США зарегистрирована первая смерть человека от птичьего гриппа H5N5