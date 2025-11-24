Сборная Казахстана по хоккею завершила чемпионат Азии-2026 в китайской столице Пекине победой над командой Японии со счётом 4:3, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанцы вели напряжённую игру: Ляпунов забросил первую шайбу, Старченко и Борисевич увеличили преимущество, а японская команда сумела лишь немного сократить отставание.

Это позволило национальной команде выиграть все три матча турнира. Ранее казахстанцы обыграли Южную Корею (4:2) и Китай (5:1). Под руководством Талгата Жайлауова сборная успешно защитила титул чемпиона Азии, подтвердив высокий уровень хоккея в стране.