В Казахстане началась разработка профиля питательных веществ — специальной системы, которая позволит выявлять продукты с избыточным содержанием сахара, соли, трансжиров и насыщенных жиров. Эта мера направлена на снижение влияния агрессивного маркетинга нездоровой пищи, особенно среди детей и подростков, передает BAQ.KZ.

Метод классификации поможет определить, какие именно продукты питания подлежат ограничению в рекламе и продвижении, в том числе в детских учреждениях и онлайн-пространстве. Работа ведется в рамках реализации Дорожной карты "Содействие здоровому питанию на 2025–2026 годы" и соответствует международным рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным экспертов, дети часто становятся основной аудиторией маркетинговых кампаний производителей фастфуда, сладких напитков и готовых завтраков с высоким содержанием сахара, соли и жиров. Рекламные стратегии формируют у них нездоровые пищевые привычки, что напрямую связано с ростом неинфекционных заболеваний, таких как ожирение и диабет.

Разработка профиля позволит не только провести мониторинг рекламируемых продуктов, но и подготовить меры по законодательному ограничению их продвижения среди несовершеннолетних.

Внедрение этой системы рассматривается как важный шаг к формированию здоровой продовольственной среды и профилактике заболеваний, связанных с питанием, среди подрастающего поколения.