Казахстан завершает председательство в ТюркПА: что обсудили в Астане

Казахстан в ближайшее время завершит председательство в Парламентской Ассамблее Тюркских государств. Одним из последних крупных событий этого периода станет 15-е пленарное заседание ТюркПА, которое запланировано на октябрь в Бишкеке.

Об этом говорили на встрече председателя Курултая Айбека Дәдебая с генеральным секретарем ТюркПА Рамилем Гасаном в Астане.

В центре встречи оказалась работа парламентов

Айбек Дәдебай поблагодарил миссию наблюдателей ТюркПА за работу на выборах в Курултай, прошедших в августе. Он заявил, что сотрудничество с парламентами тюркских стран продолжится.

«Солидарность и сотрудничество между тюркскими государствами является приоритетными для Казахстана. Об этом не раз говорил Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Мы - братские народы. У нас общая история и культура. Мы и впредь должны укреплять эти узы. Парламентарии наших стран хорошо это понимают и вносят большой вклад в укрепление тюркского единства. ТюркПА занимает особое место в тюркской интеграции», - сказал Айбек Дәдебай.

Рамиль Гасан поздравил Айбека Дәдебая с избранием на пост председателя Курултая и отметил роль парламентов в межгосударственном сотрудничестве.

Он дал высокую оценку президентским реформам, проводимым в Казахстане, и их влиянию на общество и отношения между странами.

Следующая встреча пройдет в Бишкеке

Отдельно стороны обсудили предстоящее 15-е пленарное заседание Ассамблеи в Бишкеке.

Айбек Дәдебай выразил уверенность, что встреча позволит продолжить практическое взаимодействие стран в рамках ТюркПА после завершения председательства Казахстана.

Участники встречи затронули организационные вопросы работы Ассамблеи и предстоящие мероприятия по парламентской линии.