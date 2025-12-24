По итогам 2025 года в Казахстане зафиксирован значительный рост производства масличных и бобовых культур, которые стали ключевыми точками роста аграрного сектора. Это свидетельствует о результативности проводимой политики диверсификации и расширения экспортного потенциала сельского хозяйства, отметил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на пресс-встрече с представителями СМИ, передаёт BAQ.KZ.

По словам министра, в текущем году был получен рекордный урожай бобовых культур - более 1,1 млн тонн. В частности, производство чечевицы достигло 840 тыс. тонн, гороха - 220 тыс. тонн, нута - 22 тыс. тонн.

"В текущем году выраженными точками роста стали масличные и бобовые культуры. Так получен рекорд на урожае. Бобовая культура в объеме более 1,1 миллиона тонн. Впервые в истории страны урожай масличных культур достиг 4,8 млн тонн. В том числе сбор подсолнечника составил 2,3 млн тонн, льна -1,4 млн тонн, рапса - 520 тыс. тонн.", — отметил Айдарбек Сапаров.

Министр также подчеркнул, что рост производства ориентирован не только на внутренний рынок, но и на традиционные экспортные направления, что обеспечивает приток валютной выручки, стабилизирует национальную валюту и позволяет фермерам инвестировать средства в развитие сельских территорий и обновление техники.