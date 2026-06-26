Казахстан завершил 2025 год с ростом экономики на 6,5% — Минфин

Министр финансов Мади Такиев на пленарном заседании Мажилиса представил отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2025 год.

По его словам, по итогам прошлого года экономика Казахстана выросла на 6,5%, что выше показателя 2024 года (5%). Объем ВВП увеличился на 14,7 млрд долларов, среднемесячная заработная плата достигла 442 тысяч тенге, а уровень безработицы сохранился на отметке 4,6%.

"Среднемесячная заработная плата составила 442 тыс. тенге, безработица же в течение года оставалась на уровне 4,6%. Доля оплаты труда в ВВП ориентировочно превысил 30%, это высокий показатель в Средней Азии. Цель – достичь средне мирового показателя – 40%. В связи с этим Правительство принимает комплексные меры для увеличения доходов населения. Эти меры включают финансовые, налоговые и другие стимулирующие меры. Они направлены на повышение заработной платы, увеличение числа рабочих мест с достойной оплатой труда, развитие профессиональных навыков и квалификации, а также снижение финансового бремени для граждан", – сказал Такиев.

Государственный долг по итогам года составил 36,4 трлн тенге, или 22,8% ВВП, оставаясь в безопасных пределах. Активы Национального фонда достигли 73,8 млрд долларов.

Министр отметил, что в дальнейшем Правительство сосредоточится на расширении ненефтяной доходной базы, совершенствовании налогового администрирования и сокращении неэффективных налоговых льгот. При этом при доработке нового Налогового кодекса будут учитываться предложения бизнеса.