Казахстан завершил 2025 год с ростом экономики на 6,5% — Минфин
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Министр финансов Мади Такиев на пленарном заседании Мажилиса представил отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2025 год.
По его словам, по итогам прошлого года экономика Казахстана выросла на 6,5%, что выше показателя 2024 года (5%). Объем ВВП увеличился на 14,7 млрд долларов, среднемесячная заработная плата достигла 442 тысяч тенге, а уровень безработицы сохранился на отметке 4,6%.
"Среднемесячная заработная плата составила 442 тыс. тенге, безработица же в течение года оставалась на уровне 4,6%.
Доля оплаты труда в ВВП ориентировочно превысил 30%, это высокий показатель в Средней Азии. Цель – достичь средне мирового показателя – 40%. В связи с этим Правительство принимает комплексные меры для увеличения доходов населения.
Эти меры включают финансовые, налоговые и другие стимулирующие меры. Они направлены на повышение заработной платы, увеличение числа рабочих мест с достойной оплатой труда, развитие профессиональных навыков и квалификации, а также снижение финансового бремени для граждан", – сказал Такиев.
Государственный долг по итогам года составил 36,4 трлн тенге, или 22,8% ВВП, оставаясь в безопасных пределах. Активы Национального фонда достигли 73,8 млрд долларов.
Министр отметил, что в дальнейшем Правительство сосредоточится на расширении ненефтяной доходной базы, совершенствовании налогового администрирования и сокращении неэффективных налоговых льгот. При этом при доработке нового Налогового кодекса будут учитываться предложения бизнеса.