Казахстан завершил Азиаду-2026 на восьмом месте: в Нагое прошла церемония закрытия

В японской Нагое состоялась церемония закрытия XX летних Азиатских игр Aichi–Nagoya 2026. Государственный флаг Казахстана вынесла 16-летняя чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике Акмарал Ерекешева.

Церемония прошла на стадионе Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. В соревнованиях приняли участие около 11 тысяч спортсменов из 45 стран Азии. Всего было разыграно 469 комплектов медалей.

Казахстан на Азиаде представляли 558 спортсменов, выступавших в 35 видах спорта. По итогам соревнований национальная сборная завоевала 84 медали: 12 золотых, 24 серебряные и 48 бронзовых. В общекомандном зачёте Казахстан занял восьмое место.

Азиатские игры в Аичи-Нагое стали третьими в истории, проведёнными в Японии. Ранее страна принимала Азиаду в Токио в 1958 году и Хиросиме в 1994 году.

Следующие летние Азиатские игры пройдут с 4 по 19 ноября 2030 года в Дохе. Катар примет континентальные соревнования во второй раз.