Казахстан завершил ЧМ U20 по борьбе с единственным золотом
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В Братиславе завершились соревнования по греко-римской борьбе на чемпионате мира U20. Сборная Казахстана закончила турнир с одной медалью – золотой, передает olympic.kz.
Чемпионом мира стал Казыбек Калмагамбетов, выступавший в весовой категории до 67 кг. В финале казахстанец победил Михаила Марковского из Беларуси со счетом 13:7.
По итогам соревнований Казахстан занял седьмое место в командном зачете. Победителем стала сборная России, набравшая 142 очка и завоевавшая три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. В топ-5 также вошли Иран, Узбекистан, Армения и Азербайджан.
Для Казахстана победа Калмагамбетова стала единственной наградой в греко-римской борьбе на этом чемпионате мира.
Ранее стало известно, кто представит Казахстан на турнире Grand Slam в Венгрии.
В мужской сборной Казахстан представят 12 дзюдоистов:
до 60 кг – Магжан Шамшадин, Нурадил Алжан;
до 66 кг – Акжигит Насыр, Мейирбек Байзаков;
до 73 кг – Есет Куанов, Ерсултан Дуйсенхан;
до 81 кг – Досхан Жолжаксынов;
до 90 кг – Ермахан Ануарбеков, Даниил Крылов;
до 100 кг – Аскар Биржанов;
свыше 100 кг – Галымжан Кырыкбай, Жантилек Нуртилепулы.
В женской части турнира выступят три казахстанки. В весовой категории до 48 кг заявлена Диана Буркеева, а в категории свыше 78 кг – Камила Берликаш и Акерке Рамазанова.
Соревнования Grand Slam в Будапеште пройдут 11–13 сентября. Список участников пока является предварительным.
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