Казахстан завершил ЧМ U20 по борьбе с единственным золотом

В Братиславе завершились соревнования по греко-римской борьбе на чемпионате мира U20. Сборная Казахстана закончила турнир с одной медалью – золотой, передает olympic.kz.

Чемпионом мира стал Казыбек Калмагамбетов, выступавший в весовой категории до 67 кг. В финале казахстанец победил Михаила Марковского из Беларуси со счетом 13:7.

По итогам соревнований Казахстан занял седьмое место в командном зачете. Победителем стала сборная России, набравшая 142 очка и завоевавшая три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. В топ-5 также вошли Иран, Узбекистан, Армения и Азербайджан.

Для Казахстана победа Калмагамбетова стала единственной наградой в греко-римской борьбе на этом чемпионате мира.

Ранее стало известно, кто представит Казахстан на турнире Grand Slam в Венгрии.

В мужской сборной Казахстан представят 12 дзюдоистов:

до 60 кг – Магжан Шамшадин, Нурадил Алжан;

до 66 кг – Акжигит Насыр, Мейирбек Байзаков;

до 73 кг – Есет Куанов, Ерсултан Дуйсенхан;

до 81 кг – Досхан Жолжаксынов;

до 90 кг – Ермахан Ануарбеков, Даниил Крылов;

до 100 кг – Аскар Биржанов;

свыше 100 кг – Галымжан Кырыкбай, Жантилек Нуртилепулы.

В женской части турнира выступят три казахстанки. В весовой категории до 48 кг заявлена Диана Буркеева, а в категории свыше 78 кг – Камила Берликаш и Акерке Рамазанова.

Соревнования Grand Slam в Будапеште пройдут 11–13 сентября. Список участников пока является предварительным.