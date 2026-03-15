В Паралимпийских зимних играх-2026, которые проходили в Милан и Кортина-д’Ампеццо (Италия), сборная Казахстана завершила выступление с двумя медалями, передает BAQ.KZ.

Казахстанскую команду на турнире представляли семь спортсменов, выступавших в соревнованиях по паралыжным гонкам и парабиатлону.

Главным героем для национальной сборной стал Ербол Хамитов. Параспортсмен принес стране сразу две награды: он завоевал золотую медаль в биатлонной спринтерской гонке преследования и бронзу в паралыжном спринте.

По итогам турнира сборная Казахстана заняла 18-е место в общем медальном зачете, имея в активе одну золотую и одну бронзовую медали. Строчкой выше расположилась команда Беларусь, завоевавшая золото и серебро, а следом за Казахстаном в таблице идет Япония с тремя серебряными и одной бронзовой наградой.

Лидером медального зачета стала сборная Китай. Второе место заняли США, а третью позицию заняла команда Россия.