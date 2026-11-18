В Казахстане полностью выполнен план капитального ремонта энергоблоков на 2026 год. Подготовлены все девять энергоблоков, предусмотренных ремонтной кампанией. Одновременно продолжается обновление котельного оборудования и объектов энергетической инфраструктуры. На этом фоне 16 ноября в стране зафиксирован новый исторический максимум выработки электроэнергии.

Капитальный ремонт завершен на Экибастузской ГРЭС-1 (энергоблоки № 2, 4 и 6), Экибастузской ГРЭС-2 (№ 1 и 2), электростанции АО «ЕЭК» в Аксу (№ 5 и 8), а также Жамбылской ГРЭС (№ 2 и 3).

Работы по подготовке к отопительному сезону продолжаются и на других объектах. Из 55 запланированных к ремонту котлов восстановлен 51. Оставшиеся четыре планируется отремонтировать в соответствии с утвержденными графиками.

Кроме того, завершены работы на 17,1 тыс. км электрических сетей, 444 подстанциях и 3 408 распределительных и трансформаторных пунктах. Также отремонтировано 377 км тепловых сетей.

Еще одним показателем нагрузки на энергосистему стал новый рекорд генерации. 16 ноября в 18:20 объем выработки электроэнергии в Казахстане достиг 17 356 МВт. Предыдущий исторический максимум был зафиксирован в 2025 году и составлял 17 273 МВт.

Проводимые ремонтные работы направлены на обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей в период отопительного сезона.

Контроль за ходом ремонтной кампании и прохождением отопительного периода осуществляет Комитет государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК. Ведомство также следит за соблюдением установленных сроков и выполнением запланированных мероприятий.