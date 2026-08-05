Казахстан завершил самый сложный этап строительства Транскаспийской ВОЛС

В Казахстане завершен самый сложный этап одного из крупнейших телекоммуникационных проектов региона — морская прокладка Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает BAQ.KZ.

Подводный кабель успешно достиг побережья Казахстана, что ознаменовало завершение ключевого этапа строительства новой цифровой магистрали. Проект реализуют АО «Казахтелеком» совместно с компанией AzerTelecom International.

Новый цифровой маршрут между Азией и Европой

Новая линия связи соединит Актау и Сумгаит, объединив цифровую инфраструктуру Казахстана и Азербайджана.

Ожидается, что проект создаст прямой высокоскоростной маршрут передачи данных между Азией и Европой, повысит надежность международной связи и укрепит транзитный потенциал двух стран.

За ходом работ наблюдали с борта кабелеукладчика

С завершением морского этапа прокладки кабеля ознакомились заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев, председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин и генеральный директор AzerTelecom International Ана Накашидзе.

В ведомстве отметили, что завершение подводной прокладки стало важной вехой в реализации проекта, который позволит укрепить позиции Казахстана как одного из ключевых цифровых транзитных хабов Евразии.