В Будапеште (Венгрия) завершился международный рейтинговый турнир по видам борьбы. В заключительный день соревнований представители сборной Казахстана по греко-римской борьбе пополнили копилку команды тремя медалями, передает BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Серебряным призером турнира в весовой категории до 60 кг стал Ернур Фидахметов. В финальной схватке казахстанский борец уступил представителю Кыргызстана Жоламану Шаршенбекову.

Бронзовую медаль в весе до 55 кг завоевал Исхар Курбаев, который в поединке за третье место оказался сильнее индийского спортсмена Лалита.

Еще одну бронзовую награду для сборной Казахстана ранее принес Динмухаммед Кошкар, выступавший в весовой категории до 67 кг.

Таким образом, казахстанские борцы греко-римского стиля завершили рейтинговый турнир в Будапеште с одной серебряной и двумя бронзовыми медалями.