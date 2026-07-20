Казахстан завершил турнир в Венгрии с тремя медалями
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В Будапеште (Венгрия) завершился международный рейтинговый турнир по видам борьбы. В заключительный день соревнований представители сборной Казахстана по греко-римской борьбе пополнили копилку команды тремя медалями, передает BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.
Серебряным призером турнира в весовой категории до 60 кг стал Ернур Фидахметов. В финальной схватке казахстанский борец уступил представителю Кыргызстана Жоламану Шаршенбекову.
Бронзовую медаль в весе до 55 кг завоевал Исхар Курбаев, который в поединке за третье место оказался сильнее индийского спортсмена Лалита.
Еще одну бронзовую награду для сборной Казахстана ранее принес Динмухаммед Кошкар, выступавший в весовой категории до 67 кг.
Таким образом, казахстанские борцы греко-римского стиля завершили рейтинговый турнир в Будапеште с одной серебряной и двумя бронзовыми медалями.
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