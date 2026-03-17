Казахстан завершил выступление на Кубке мира по спортивной гимнастике всего с одной медалью
Сегодня 2026, 05:32
Сегодня 2026, 05:32Сегодня 2026, 05:32
Фото: НОК РК
В турецкой Анталье завершился очередной этап Кубка мира по спортивной гимнастике. По итогам соревнований у сборной Казахстана одна медаль – серебряная, передает BAQ.KZ.
Команду Казахстана на крупном турнире представили Нариман Курбанов, Зейнолла Идрисов, Роман Маменов, Нуртан Идрисов, Амели Мукушева, Амина Халимарден.
Однако до финала дошли два гимнаста. В упражнениях на коне Зейнолла Идрисов завоевал серебряную медаль.
Роман Маменов пробился в решающий раунд в опорном прыжке, заняв в итоге седьмое место.
