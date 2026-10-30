Казахстан завез из Австралии почти 1,8 тысячи овец: зачем понадобились зарубежные породы

В Казахстан самолетами доставили 1 765 племенных овец из Австралии. Животных привезли для хозяйств Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. Цель проекта заключается в разведении мясных пород с высокой продуктивностью и создании собственной племенной базы, чтобы в дальнейшем получать такое поголовье уже в Казахстане.

30 октября в международный аэропорт Астаны прибыла партия из 1 100 овец породы дорпер. Их получит предприятие «Ерейментау-Астык-2014» в Акмолинской области.

Это первая поставка в рамках проекта по приобретению 4 тысяч голов мелкого рогатого скота. Закупка проводится по программе льготного кредитования «Береке».

Еще 665 животных доставили для хозяйства Eco Lamb, расположенного в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области. Среди них 497 овец породы «Австралийская белая» и 168 овцематок породы дорпер.

Австралийские породы выбрали из-за выраженных мясных качеств и скороспелости. Предполагается, что их разведение позволит повысить продуктивность хозяйств и получать больше качественной баранины.

В Eco Lamb планируют создать племенной репродуктор австралийской белой породы. Здесь будут разводить животных для формирования собственного племенного поголовья с возможностью дальнейшей передачи племенного материала другим казахстанским хозяйствам.

Расчет делается на долгосрочное развитие мясного овцеводства. Вместо постоянной закупки племенных животных за рубежом Казахстан намерен наладить их воспроизводство внутри страны.

Работа ведется в рамках Комплексного плана развития животноводства на 2026–2030 годы. Документ предусматривает повышение продуктивности сельскохозяйственных животных, развитие отечественной селекции, увеличение производства мяса и расширение экспортных возможностей.

Поставки из Австралии должны стать одним из этапов формирования собственной племенной базы для мясного овцеводства Казахстана.