В городе Кемер (Турция) завершился международный турнир по муайтай XIIII Antalya Open Cup, в котором приняли участие более 500 спортсменов из 25 стран мира, включая представителей Казахстана, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По итогам соревнований отечественные тайбоксеры завоевали 20 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых медалей.

В общекомандном зачёте сборная Казахстана заняла второе место. Лидером турнира стала сборная Турции с результатом 26 золотых, 50 серебряных и 73 бронзовых награды. Третье место заняла команда Венгрии – 9 золотых, 4 серебряных и ни одной бронзовой медали.

Antalya Open Cup считается одним из престижных международных турниров по муайтай и ежегодно собирает сильнейших спортсменов со всего мира.

Успешное выступление сборной Казахстана подтвердило высокий уровень подготовки отечественных тайбоксеров и их конкурентоспособность на международной арене.