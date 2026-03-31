Казахстан завоевал 20 золотых медалей на Antalya Open Cup
Сборная Казахстана успешно выступила на международном турнире по муайтай в Турции, заняв второе место в общекомандном зачете.
Сегодня 2026, 14:40
135Фото: Министерство туризма и спорта РК.
В городе Кемер (Турция) завершился международный турнир по муайтай XIIII Antalya Open Cup, в котором приняли участие более 500 спортсменов из 25 стран мира, включая представителей Казахстана, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
По итогам соревнований отечественные тайбоксеры завоевали 20 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых медалей.
В общекомандном зачёте сборная Казахстана заняла второе место. Лидером турнира стала сборная Турции с результатом 26 золотых, 50 серебряных и 73 бронзовых награды. Третье место заняла команда Венгрии – 9 золотых, 4 серебряных и ни одной бронзовой медали.
Antalya Open Cup считается одним из престижных международных турниров по муайтай и ежегодно собирает сильнейших спортсменов со всего мира.
Успешное выступление сборной Казахстана подтвердило высокий уровень подготовки отечественных тайбоксеров и их конкурентоспособность на международной арене.
