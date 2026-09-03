Казахстан завоевал 24 медали в третий день Игр кочевников

Сразу 24 медали завоевала сборная Казахстана в третий соревновательный день VI Всемирных игр кочевников. В копилке команды — 12 золотых, семь серебряных и пять бронзовых наград. Главным героем дня стал Сырым Избасаров. В аударыспақе в весовой категории до 100 кг он в третий раз выиграл Игры кочевников, победив в финале соперника из Кыргызстана. Еще одно золото в этом виде спорта взял Дарын Откелбай в категории до 90 кг.

Нуржан Еркинулы стал бронзовым призером в супертяжелом весе. Четыре медали казахстанцы завоевали в кусбегилике. Серикболсын Жалгасулы стал чемпионом в состязаниях с ястребом Жебе. Серебро взяли Арман Кошкаров с беркутом Алгыр и Бакдаулет Бабажан с соколом Ушкыр. Еще одну бронзу завоевал Ерлан Кенжетаев с беркутом Акбалык. В национальной борьбе золото Казахстану принес Болат Сапар, победивший в самбо в весовой категории свыше 98 кг.

Еркебулан Ныгметов и Жандос Бейсенбаев стали бронзовыми призерами. В кыргыз курош Алмас Жумагали завоевал серебро в весе свыше 100 кг. Казахстанская команда также второй день подряд выиграла перетягивание каната. После победы в дисциплине «8×8» накануне спортсмены взяли золото в «4×4», одолев в финале сборную Ирана.

Еще 12 медалей принесли казахстанские армрестлеры — семь золотых, четыре серебряных и одну бронзовую. Золотые медали завоевали Нурдаулет Айдархан в категории до 90 кг на обеих руках, Медет Куттымуратов в категории свыше 90 кг также на обеих руках, Данил Устинов в категории до 80 кг на левой руке и Малена Сыдыкжан в категории свыше 65 кг на обеих руках.

Таким образом, третий день Игр стал для Казахстана особенно успешным — половина завоеванных за день медалей оказалась золотой. 4 сентября казахстанские спортсмены выступят в 21 виде спорта, включая кокпар, кок-бору, аламан-байге, қазақ күресі, тогызкумалак, жамбы ату, традиционную стрельбу из лука, стронгмэн и гонки тазы.