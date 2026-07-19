Казахстан завоевал 4 медали на Международной олимпиаде по химии
Национальная сборная Казахстана успешно выступила на 58-й Международной олимпиаде по химии (IChO 2026), завоевав одну золотую и три серебряные медали.
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Международная олимпиада по химии проходила в Ташкенте и собрала более 350 школьников из 90 стран. Казахстанская команда показала стопроцентный результат — все четыре участника стали призерами престижного интеллектуального соревнования.
Золотую медаль завоевала ученица 11 класса NIS Усть-Каменогорска Айзере Женисханова.
Серебряными призерами стали:
Абильмансур Кали — ученик 11 класса NIS района Нура (Астана);
Данил Полетаев — ученик 11 класса лицея №134 (Алматы);
Ансар Жаксылыков — ученик 11 класса Spectrum International School (Астана).
Олимпиада включала два пятичасовых тура — теоретический и практический, в которых участники демонстрировали знания и навыки решения сложных химических задач.
Международная олимпиада по химии входит в число семи самых престижных предметных олимпиад мира среди школьников. Казахстан принимает участие в IChO с 1998 года и регулярно показывает высокие результаты на этом международном соревновании.
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