Казахстан завоевал 4 медали на Международной олимпиаде по химии

Международная олимпиада по химии проходила в Ташкенте и собрала более 350 школьников из 90 стран. Казахстанская команда показала стопроцентный результат — все четыре участника стали призерами престижного интеллектуального соревнования.

Золотую медаль завоевала ученица 11 класса NIS Усть-Каменогорска Айзере Женисханова.

Серебряными призерами стали:

Абильмансур Кали — ученик 11 класса NIS района Нура (Астана);

Данил Полетаев — ученик 11 класса лицея №134 (Алматы);

Ансар Жаксылыков — ученик 11 класса Spectrum International School (Астана).

Олимпиада включала два пятичасовых тура — теоретический и практический, в которых участники демонстрировали знания и навыки решения сложных химических задач.

Международная олимпиада по химии входит в число семи самых престижных предметных олимпиад мира среди школьников. Казахстан принимает участие в IChO с 1998 года и регулярно показывает высокие результаты на этом международном соревновании.