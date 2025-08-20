Казахстан завоевал 4 золотые медали на престижном международном турнире
Казахстанцы покорили Silk Road to Tokyo WA Continental Tour Bronze.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанская сборная по лёгкой атлетике блистательно выступила на международном турнире Silk Road to Tokyo WA Continental Tour Bronze в Ташкенте, завоевав четыре золотые медали, передает BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.
Среди победителей — Аделина Земс, которая стала лучшей в беге на 400 метров с барьерами, и Артур Гафнер, выигравший в метании копья. Еще два "золота" достались казахстанским командам в эстафетах 4×400 метров: женской (Александра Залюбовская, Аделина Земс, Виктория Ан и Ирина Конищева) и смешанной (Алмат Тулебаев, Аделина Земс, Виталий Земс и Александра Залюбовская).
Помимо этого, серебряные медали получили Александра Залюбовская (400 метров), Кристина Ермола (100 метров с барьерами), Алмат Тулебаев (100 метров) и Ирина Конищева (семиборье). Бронзу взяли Виктория Ан (200 метров) и Виталий Земс (100 метров).
Самое читаемое
- Костанай остался без горячей воды в день города: тепловики винят износ и российский газ
- Особый статус: как меняется роль учителя в Казахстане
- Казахстанец несколько лет насиловал несовершеннолетнюю племянницу
- Трое детей погибли в ДТП: по поручению Токаева самолет с медиками вылетел в область Абай
- Появилось видео крушения самолёта под Астаной