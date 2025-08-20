Сегодня в Шымкенте на XVI Чемпионате Азии Казахстан завоевал первую медаль в стендовой стрельбе, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

В дисциплине "скит" среди женщин бронзовой медали удостоилась спортсменка национальной сборной Анастасия Молчанова, набравшая в финале 45 очков. Победительницей стала китаянка Цзян Ютин (57 очков), второе место заняла её соотечественница Чэ Юфэй (56 очков).

Финальные результаты:

Цзян Ютин (Китай) – 57 Чэ Юфэй (Китай) – 56 Анастасия Молчанова (Казахстан) – 45 Махешвари Чаухан (Индия) – 35 Адель Садакбаева (Казахстан) – 23 Ольга Хайлова (Казахстан) – 15

Казахстанки также отличились в командном зачёте: женская сборная завоевала серебро с результатом 339 очков, уступив лишь Китаю (342) и обойдя сборную Индии (329).

У мужчин выйти в финал скита не удалось. Завтра за медали поборются юниоры.