Казахстан завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии по стендовой стрельбе
На третью ступень пьедестала поднялась Анастасия Молчанова.
Сегодня в Шымкенте на XVI Чемпионате Азии Казахстан завоевал первую медаль в стендовой стрельбе, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.
В дисциплине "скит" среди женщин бронзовой медали удостоилась спортсменка национальной сборной Анастасия Молчанова, набравшая в финале 45 очков. Победительницей стала китаянка Цзян Ютин (57 очков), второе место заняла её соотечественница Чэ Юфэй (56 очков).
Финальные результаты:
-
Цзян Ютин (Китай) – 57
-
Чэ Юфэй (Китай) – 56
-
Анастасия Молчанова (Казахстан) – 45
-
Махешвари Чаухан (Индия) – 35
-
Адель Садакбаева (Казахстан) – 23
-
Ольга Хайлова (Казахстан) – 15
Казахстанки также отличились в командном зачёте: женская сборная завоевала серебро с результатом 339 очков, уступив лишь Китаю (342) и обойдя сборную Индии (329).
У мужчин выйти в финал скита не удалось. Завтра за медали поборются юниоры.
