  • 21 Августа, 00:13

Казахстан завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии по стендовой стрельбе

На третью ступень пьедестала поднялась Анастасия Молчанова.

Вчера, 23:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Дирекция развития спорта Вчера, 23:50
Вчера, 23:50
54
Фото: Дирекция развития спорта

Сегодня в Шымкенте на XVI Чемпионате Азии Казахстан завоевал первую медаль в стендовой стрельбе, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

В дисциплине "скит" среди женщин бронзовой медали удостоилась спортсменка национальной сборной Анастасия Молчанова, набравшая в финале 45 очков. Победительницей стала китаянка Цзян Ютин (57 очков), второе место заняла её соотечественница Чэ Юфэй (56 очков).

Финальные результаты:

  1. Цзян Ютин (Китай) – 57

  2. Чэ Юфэй (Китай) – 56

  3. Анастасия Молчанова (Казахстан) – 45

  4. Махешвари Чаухан (Индия) – 35

  5. Адель Садакбаева (Казахстан) – 23

  6. Ольга Хайлова (Казахстан) – 15

Казахстанки также отличились в командном зачёте: женская сборная завоевала серебро с результатом 339 очков, уступив лишь Китаю (342) и обойдя сборную Индии (329).

У мужчин выйти в финал скита не удалось. Завтра за медали поборются юниоры.

Самое читаемое

Наверх