Казахстан завоевал бронзу Азиатских игр по фехтованию

Мужская сборная Казахстана по фехтованию поднялась на пьедестал почёта на Азиатских играх, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония).

Казахстанские спортсмены дошли до полуфинала в соревнованиях по сабле. На этой стадии национальная команда встретилась со сборной Японии и уступила со счётом 34:45.

Таким образом, мужская сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль и пополнила медальный зачёт страны.

Отметим, что ранее Артём Саркисян также завоевал бронзовую медаль в личном первенстве.