Казахстан завоевал бронзу Азиатских игр по фехтованию
В составе сборной Казахстана выступили Назарбай Саттархан, Артём Саркисян, Куаныш Ергашбай и Нурмухаммед Жайлыбай.
26 Сентября 2026, 16:17
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26 Сентября 2026, 16:1726 Сентября 2026, 16:17
133Фото: НОК РК/Арлан Олжабай
Мужская сборная Казахстана по фехтованию поднялась на пьедестал почёта на Азиатских играх, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония).
Казахстанские спортсмены дошли до полуфинала в соревнованиях по сабле. На этой стадии национальная команда встретилась со сборной Японии и уступила со счётом 34:45.
Таким образом, мужская сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль и пополнила медальный зачёт страны.
Отметим, что ранее Артём Саркисян также завоевал бронзовую медаль в личном первенстве.
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