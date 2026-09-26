Казахстан завоевал бронзу Азиатских игр по фехтованию

В составе сборной Казахстана выступили Назарбай Саттархан, Артём Саркисян, Куаныш Ергашбай и Нурмухаммед Жайлыбай.

26 Сентября 2026, 16:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
НОК РК/Арлан Олжабай 26 Сентября 2026, 16:17
26 Сентября 2026, 16:17
133
Фото: НОК РК/Арлан Олжабай

Мужская сборная Казахстана по фехтованию поднялась на пьедестал почёта на Азиатских играх, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония).

Казахстанские спортсмены дошли до полуфинала в соревнованиях по сабле. На этой стадии национальная команда встретилась со сборной Японии и уступила со счётом 34:45.

Таким образом, мужская сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль и пополнила медальный зачёт страны.

Отметим, что ранее Артём Саркисян также завоевал бронзовую медаль в личном первенстве.

Самое читаемое

Наверх