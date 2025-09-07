Казахстан завоевал "бронзу" чемпионата мира по стрельбе из лука
С 1993 года у наших лучников была лишь одна медаль ЧМ.
Сегодня, 17:37
125Фото: Министерство туризма и спорта РК
Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по стрельбе из лука, который проходит в южнокорейском городе Кванджу, передаёт BAQ.KZ.
В командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука Адель Жексенбинова, Виктория Лян и Роксана Юнусова в поединке за "бронзу" победили сборную Великобритании со счётом 232:228.
Отметим, что до этого у наших лучников была лишь одна медаль ЧМ, которую в 1993 году завоевала Яна Туниянц в стрельбе из классического лука.
