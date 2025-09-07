  • 7 Сентября, 19:11

Казахстан завоевал "бронзу" чемпионата мира по стрельбе из лука

С 1993 года у наших лучников была лишь одна медаль ЧМ.

Сегодня, 17:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство туризма и спорта РК Сегодня, 17:37
Сегодня, 17:37
125
Фото: Министерство туризма и спорта РК

Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по стрельбе из лука, который проходит в южнокорейском городе Кванджу, передаёт BAQ.KZ.

В командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука Адель Жексенбинова, Виктория Лян и Роксана Юнусова в поединке за "бронзу" победили сборную Великобритании со счётом 232:228.

Отметим, что до этого у наших лучников была лишь одна медаль ЧМ, которую в 1993 году завоевала Яна Туниянц в стрельбе из классического лука.

Самое читаемое

Наверх