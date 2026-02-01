Казахстан завоевал "бронзу" на чемпионате мира по шорт-треку
Сборная Казахстана добилась позитивного результата на соревнованиях в США.
Сегодня, 20:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:54Сегодня, 20:54
105Фото: НОК РК
Юниорская команда Казахстана по шорт-треку отличилась медалью на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити (США), передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.
Наша сборная выиграла бронзовую награду в женской эстафете (3000 метров).
В финале А команду представили Полина Омельчук, Нурия Алпысбай, Гульдана Жалмухан и Анастасия Галечина.
Первое место заняла Южная Корея. Второе место досталось команде из Китая.
Самое читаемое