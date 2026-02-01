Юниорская команда Казахстана по шорт-треку отличилась медалью на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити (США), передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

Наша сборная выиграла бронзовую награду в женской эстафете (3000 метров).

В финале А команду представили Полина Омельчук, Нурия Алпысбай, Гульдана Жалмухан и Анастасия Галечина.

Первое место заняла Южная Корея. Второе место досталось команде из Китая.