Сарвиноз Миркадирова и Искендер Харки из Казахстана стали третьими на турнире WTT Feeder Parma в Италии, завоевав бронзовую медаль в смешанном парном разряде, передает BAQ.KZ cо ссылкой на НОК РК. В 1/8 финала пара обыграла Нандана Нареша и Лилу Массарт из США и Бельгии со счётом 3:2, а в четвертьфинале победила индийскую пару Хармита Десаи и Криттвика Роя также 3:2.

В полуфинале казахстанская команда уступила корейским спортсменам Чо Сынмину и Ю Сиу 0:3, но смогла подняться на третью ступень пьедестала, обеспечив Казахстану бронзовую медаль турнира.