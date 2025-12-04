Казахстан завоевал бронзу на международном турнире по настольному теннису в Италии
Сегодня, 08:12
89Фото: НОК РК
Сарвиноз Миркадирова и Искендер Харки из Казахстана стали третьими на турнире WTT Feeder Parma в Италии, завоевав бронзовую медаль в смешанном парном разряде, передает BAQ.KZ cо ссылкой на НОК РК. В 1/8 финала пара обыграла Нандана Нареша и Лилу Массарт из США и Бельгии со счётом 3:2, а в четвертьфинале победила индийскую пару Хармита Десаи и Криттвика Роя также 3:2.
В полуфинале казахстанская команда уступила корейским спортсменам Чо Сынмину и Ю Сиу 0:3, но смогла подняться на третью ступень пьедестала, обеспечив Казахстану бронзовую медаль турнира.
