Казахстан завоевал четыре медали на Кубке Азии по триатлону

Сборная Казахстана успешно выступила на этапе Кубка Азии по триатлону, который прошёл 2 мая в Субик-Бей, Филиппины. В соревнованиях среди взрослых и юниоров до 19 лет спортсмены завоевали четыре медали - два золота и два серебра, передает BAQ.kz.

В мужской взрослой категории алматинец Дарын Конысбаев финишировал вторым и стал серебряным призёром этапа. Победу в забеге одержал спортсмен из Канады, третье место занял представитель Японии.

Среди юниоров казахстанцы показали особенно высокие результаты. Золотые медали завоевали Рамазан Айнегов из Астаны и Алуа Нурмухамет. Серебро в своей гонке получила Калерия Шнейдер.

Успешное выступление в Субик-Бей подтвердило высокий уровень подготовки казахстанских триатлонистов и их конкурентоспособность на азиатской арене.

Отдельным достижением стало получение олимпийской квоты: Рамазан Айнегов завоевал право выступить на Юношеских Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Дакаре. Это решение, по данным World Triathlon, стало признанием развития молодёжного триатлона в Казахстане.