Казахстан завоевал четыре медали на турнире в Испании по таеквондо
Сегодня 2026, 12:00
Сегодня 2026, 12:00Сегодня 2026, 12:00
36Фото: Оlympic.kz
Сборная Казахстана по таеквондо успешно выступила на международном турнире Spanish Open в Аликанте (Испания), передает BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.
По итогам соревнований казахстанские спортсмены завоевали четыре медали различного достоинства.
Золотую награду в весовой категории свыше 87 килограммов выиграл Бейбарыс Каблан. Серебряными призёрами стали Азим Ниязов (до 63 кг) и Дамир Шуленов (до 74 кг).
Бронзовую медаль команде принесла Назым Махмутова, выступавшая в категории до 73 килограммов.
