Казахстан завоевал четыре золота и занял третье место на Азиатских играх

Казахстанские спортсмены завоевали четыре золотые и две бронзовые медали в первый день XX летних Азиатских игр в Японии. По итогам соревнований сборная Казахстана заняла третье место в общекомандном медальном зачёте, передаёт BAQ.KZ.

Золотые медали национальной команде принесли:

Рината Султанова — велоспорт;

Алексей Луценко — велоспорт;

Жоламан Бигабыл — карате;

Софья Берульцева — карате.

Бронзовыми призёрами стали:

Арлан Жанабай — триатлон;

мужская сборная Казахстана — современное пятиборье.

По состоянию на 20 сентября первую строчку медального зачёта занимает Китай с 11 золотыми медалями. Второе место у Японии — шесть золотых наград. Казахстан располагается на третьей позиции с четырьмя золотыми медалями.

В пятёрку лидеров также входят Южная Корея с тремя золотыми медалями и Таиланд с тремя наградами высшей пробы.