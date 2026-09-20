Казахстан завоевал четыре золота и занял третье место на Азиатских играх
В первый соревновательный день сборная страны также выиграла две бронзовые медали.
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Казахстанские спортсмены завоевали четыре золотые и две бронзовые медали в первый день XX летних Азиатских игр в Японии. По итогам соревнований сборная Казахстана заняла третье место в общекомандном медальном зачёте, передаёт BAQ.KZ.
Золотые медали национальной команде принесли:
Рината Султанова — велоспорт;
Алексей Луценко — велоспорт;
Жоламан Бигабыл — карате;
Софья Берульцева — карате.
Бронзовыми призёрами стали:
Арлан Жанабай — триатлон;
мужская сборная Казахстана — современное пятиборье.
По состоянию на 20 сентября первую строчку медального зачёта занимает Китай с 11 золотыми медалями. Второе место у Японии — шесть золотых наград. Казахстан располагается на третьей позиции с четырьмя золотыми медалями.
В пятёрку лидеров также входят Южная Корея с тремя золотыми медалями и Таиланд с тремя наградами высшей пробы.
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