  • Казахстан завоевал два "золота" юниорского Кубка мира по пулевой стрельбе

В соревнованиях принимают участие около 300 стрелков из 25 стран.

Министерство туризма и спорта РК Вчера 2026, 23:34
Фото: Министерство туризма и спорта РК

В столице Египта Каире проходит юниорский Кубок мира по пулевой стрельбе, где сборная Казахстана завоевала 2 золотые медали, передает BAQ.KZ.

В стрельбе из пистолета с 25 метров победу одержал Кирилл Цуканов. В финале он набрал 581 очко.

Пистолет 25 м:
1. Кирилл Цуканов (Казахстан)
2. Радж Чандра (Индия) - 580 очков
3. Абхинав Дешвал (Индия) - 578 очков

Ещё один представитель Казахстана Рамазан Ынтыкбай занял 9-место.

В стрельбе из винтовки с 50 метров лёжа Олег Носков не оставил шансов соперникам, набрав 616,3 очка.

Винтовка 50 м:
1. Олег Носков (Казахстан)
2. Рохит Каньян (Индия) - 615,8 очка
3. Арсени Ливанцов (нейтральный атлет, Беларусь) - 615,3 очка

Кубок мира в Египте завершится 27 апреля. 

В общекомандном зачёте Казахстан с двумя золотыми медалями вышел на первое место. Далее следуют Индия (1 золото, 3 серебра, 2 бронзы) и Франция (1 золото, 1 бронза).

