Казахстан завоевал два "золота" юниорского Кубка мира по пулевой стрельбе
В соревнованиях принимают участие около 300 стрелков из 25 стран.
Вчера 2026, 23:34
145Фото: Министерство туризма и спорта РК
В столице Египта Каире проходит юниорский Кубок мира по пулевой стрельбе, где сборная Казахстана завоевала 2 золотые медали, передает BAQ.KZ.
В стрельбе из пистолета с 25 метров победу одержал Кирилл Цуканов. В финале он набрал 581 очко.
Пистолет 25 м:
1. Кирилл Цуканов (Казахстан)
2. Радж Чандра (Индия) - 580 очков
3. Абхинав Дешвал (Индия) - 578 очков
Ещё один представитель Казахстана Рамазан Ынтыкбай занял 9-место.
В стрельбе из винтовки с 50 метров лёжа Олег Носков не оставил шансов соперникам, набрав 616,3 очка.
Винтовка 50 м:
1. Олег Носков (Казахстан)
2. Рохит Каньян (Индия) - 615,8 очка
3. Арсени Ливанцов (нейтральный атлет, Беларусь) - 615,3 очка
Кубок мира в Египте завершится 27 апреля.
В общекомандном зачёте Казахстан с двумя золотыми медалями вышел на первое место. Далее следуют Индия (1 золото, 3 серебра, 2 бронзы) и Франция (1 золото, 1 бронза).
Самое читаемое
- Трамп призвал Иран помиловать приговорённых к казни женщин
- Казахстан и Монголия собираются открыть прямое автодорожное сообщение между странами
- Следователь объяснил, зачем Жанабыловых водили к руководству ДЭР
- Токаев раскрыл детали строительства прямой автомагистрали с Монголией
- Куда делось конфискованное имущество Перизат Кайрат