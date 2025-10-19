Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

Сборная Казахстана успешно стартовала на чемпионате Азии по академической гребле, который проходит в городе Хайфон (Вьетнам). В копилке национальной команды — две медали, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации гребного спорта Казахстана.

Серебряную медаль на дистанции 2000 метров в соревнованиях среди женщин в лёгком весе завоевал экипаж в составе Розы Кенес, Марии Чернец, Екатерины Носковой и Ирины Чудиной.

Бронзовую медаль в аналогичной дисциплине среди мужчин принес Артём Матусевич.

Соревнования продолжаются — финалы пройдут 19 октября. В нынешнем чемпионате участвуют 232 спортсмена из 18 стран.

Напомним, что на прошлогоднем первенстве Азии в Самарканде (Узбекистан) казахстанская команда завоевала 2 серебряные и 7 бронзовых медалей, заняв седьмое место в общекомандном зачёте.