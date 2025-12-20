Казахстан завоевал ещё 12 лицензий на Олимпиаду-2026 в Милане
Казахстан получил 12 олимпийских лицензий по конькобежному спорту по итогам этапов Кубка мира, которые проходили с 14 ноября по 14 декабря в США, Канаде, Нидерландах и Норвегии, передает BAQ.KZ. Об этом сообщили в спортивных ведомствах. Имена спортсменов, которые представят страну на Зимние Олимпийские игры 2026, будут определены по решению главного тренера национальной сборной. Предварительно ожидается, что в Олимпиаде примут участие пять казахстанских конькобежцев.
Ранее Казахстан уже обеспечил себе лицензии в других зимних видах спорта. Две именные олимпийские квоты по фигурному катанию завоевали Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина, выполнив норматив на чемпионате мира. Кроме того, 9 лицензий стране принесли шорт-трекисты. Состав команды был определён тренерским штабом по рейтингу — Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Ольга Тихонова и Яна Хан.
Окончательное количество олимпийских квот для сборной Казахстана станет известно в конце января 2026 года. Распределение лицензий по конькобежному спорту:
Мужчины:
500 метров — 1 лицензия
Женщины:
500 метров — 2 лицензии
1000 метров — 2 лицензии
1500 метров — 2 лицензии
3000 метров — 2 лицензии
5000 метров — 1 лицензия
Масс-старт — 1 лицензия
Командная гонка — 1 лицензия
XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В соревнованиях примут участие более 3,5 тысячи спортсменов из 93 стран мира.
