В очередной соревновательный день сборная Казахстана отметилась ещё двумя золотыми медалями, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

На первую ступень пьедестала поднялась Жамиля Бакбергенова. Она стала первой в весе до 72 килограммов.

"Классик" Мейиржан Шермаханбет выиграл финальную схватку в категории до 67 килограммов.

Отметим, что ранее победительницами турнира стали Зейнеп Баянова (до 50 кг) и Лаура Алмаганбетова (до 55 кг).

Также в активе женской команды две "бронзы". Из стране принесли Нилуфар Раимова (до 57 кг) и Гульмарал Еркебаева (до 76 кг).