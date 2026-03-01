Казахстан завоевал ещё две золотые медали в рейтинговом турнире по видам борьбы
В Тиране (Албания) продолжается рейтинговый турнир по видам борьбы.
Сегодня 2026, 14:30
Фото: НОК РК
В очередной соревновательный день сборная Казахстана отметилась ещё двумя золотыми медалями, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.
На первую ступень пьедестала поднялась Жамиля Бакбергенова. Она стала первой в весе до 72 килограммов.
"Классик" Мейиржан Шермаханбет выиграл финальную схватку в категории до 67 килограммов.
Отметим, что ранее победительницами турнира стали Зейнеп Баянова (до 50 кг) и Лаура Алмаганбетова (до 55 кг).
Также в активе женской команды две "бронзы". Из стране принесли Нилуфар Раимова (до 57 кг) и Гульмарал Еркебаева (до 76 кг).
