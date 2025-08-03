Казахстанская боксерша Гульназ Бурибаева стала первой представительницей страны, завоевавшей медаль на дебютном молодежном чемпионате Азии 2025 года под эгидой World Boxing, проходящем в Бангкоке, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинальном поединке в категории до 48 килограммов казахстанская спортсменка встретилась с японкой Нон Госогавой. Бой завершился досрочной победой Бурибаевой: в первом раунде сопернице был отсчитан нокдаун, а во втором после повторного нокдауна рефери остановил встречу.

Эта победа вывела Бурибаеву в полуфинал турнира, где она уже гарантировала себе минимум бронзовую награду. Напомним, чемпионат Азии среди молодежи (U-19 и U-22) в Таиланде стал первым в истории континентальным турниром, организованным новой международной федерацией World Boxing.