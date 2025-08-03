Казахстан завоевал первую медаль на ЧА-2025 по боксу
Гульназ Бурибаева пробилась в полуфинал, нокаутировав японку Нон Госогаву
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанская боксерша Гульназ Бурибаева стала первой представительницей страны, завоевавшей медаль на дебютном молодежном чемпионате Азии 2025 года под эгидой World Boxing, проходящем в Бангкоке, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
В четвертьфинальном поединке в категории до 48 килограммов казахстанская спортсменка встретилась с японкой Нон Госогавой. Бой завершился досрочной победой Бурибаевой: в первом раунде сопернице был отсчитан нокдаун, а во втором после повторного нокдауна рефери остановил встречу.
Эта победа вывела Бурибаеву в полуфинал турнира, где она уже гарантировала себе минимум бронзовую награду. Напомним, чемпионат Азии среди молодежи (U-19 и U-22) в Таиланде стал первым в истории континентальным турниром, организованным новой международной федерацией World Boxing.
Самое читаемое
- Очереди, ожидание и восторг: как прошёл концерт Джей Ло в Астане
- Задержан вице-министр транспорта: его подозревают в получении взятки
- ДТП в Алматы: автомобиль повис между деревом и столбом
- В Шымкенте полиция разъяснила жителям запрет на одежду, скрывающую лицо
- Под Астаной нашли пропавшую женщину — она застряла по пояс в болоте