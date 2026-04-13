Казахстан завоевал первую медаль на чемпионате мира по таеквондо среди юниоров

Таеквондист дошел до полуфинала в весовой категории до 48 килограммов

Сегодня 2026, 18:53
Фото: пресс-служба Федерации

Команда Казахстана по таеквондо отметилась первой медалью на юниорском чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан), передает BAQ.kz.

На третью ступень пьедестала поднялся Ерасыл Ерзат.

Таеквондист дошел до полуфинала в весовой категории до 48 килограммов. В этом раунде он он уступил Аль-Юсуфи Фахаду, став в итоге бронзовым призером.

Добавим, что ЮЧМ продлится до 17 апреля.

