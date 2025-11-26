До начала XXV Зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо остаётся 70 дней. Церемония открытия состоится 6 февраля 2026 года, передаёт BAQ.KZ.

В крупнейшем зимнем спортивном событии примут участие более 3 500 спортсменов из 93 стран мира, которые будут бороться за 195 комплектов наград в 16 дисциплинах. Игры пройдут сразу в нескольких кластерах - Милан, Кортина, Вальтеллина и Валь-ди-Фьемме, и включают биатлон, коньковые и лыжные виды спорта, хоккей с шайбой, фристайл, сноуборд, санный спорт, бобслей и ски-альпинизм.

Для подготовки казахстанских спортсменов Министерство туризма и спорта совместно со спортивными федерациями разработало комплексный план, который включает учебно-тренировочные сборы, медицинское и психологическое сопровождение, финансовую поддержку, обеспечение необходимым инвентарём и питанием, а также работу с квалифицированными тренерами.

"Формирование национальной сборной проходит на основе результатов этапов Кубка мира, по итогам которых присуждаются лицензии. На данный момент Казахстан уже завоевал две лицензии в фигурном катании - их обеспечили Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина. Окончательный состав сборной и общее количество лицензий будут подтверждены после завершения всех этапов Кубка мира в конце января", - рассказали в Министерстве туризма и спорта.

В этом году казахстанские спортсмены Анастасия Городко стала юниорской чемпионкой мира в могуле и завоевала бронзу на взрослом чемпионате. Михаил Шайдоров получил серебро на мировом первенстве по фигурному катанию, а Софья Самоделкина завоевала первую для Казахстана женскую медаль на этапе Гран-при. Денис Никиша два года подряд становился серебряным призёром чемпионатов мира по шорт-треку, а Евгений Кошкин выиграл две золотые медали Кубка мира по конькобежному спорту. На Азиатских играх 2025 года Шерзод Хаширбаев и Роман Иванов стали чемпионами в фристайл-акробатике.

Отметим, на сегодняшний день казахстанские спортсмены продолжают активную подготовку к Олимпиаде и надеются на новые достижения, которые принесут стране исторические результаты на международной зимней арене.