Казахстанские спортсмены продолжают удивлять мир своими достижениями, за восемь месяцев 2025 года завоевав рекордные 912 медалей — из них 351 золотая, 270 серебряных и 291 бронзовая, передает BAQ.KZ.

Такой впечатляющий результат стал возможен благодаря слаженной работе государства, тренерских штабов, спортивных федераций, привлечению международных специалистов и инновационным методам подготовки атлетов.

Особое значение имеют исторические победы на крупнейших международных соревнованиях: первое золото в шорт-треке на Азиатских зимних играх, бронза в фристайле-могуле на чемпионате мира, первое золото в фристайле-акробатике (синхронные прыжки) на тех же играх, первая медаль в истории страны по фехтованию на чемпионате мира, золотая медаль юношеского чемпионата мира по художественной гимнастике, первый финал и серебро чемпионата мира среди женщин в дзюдо, первое место в медальном зачёте по боксу на чемпионате мира под эгидой World Boxing, серебро в фигурном катании на чемпионате мира 2025 года и завоевание Хрустального глобуса в парабиатлоне по итогам Кубка мира.

В командных видах спорта успехи также впечатляют: футбольный клуб "Кайрат" впервые вышел в основной этап Лиги чемпионов, обыграв шотландский "Селтик", а футзальная команда "Кайрат" взяла серебро Лиги чемпионов УЕФА.