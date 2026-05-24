  • Казахстан завоевал «серебро» чемпионата Азии по художественной гимнастике

Победу одержал Узбекистан.

Фото: НОК РК

Сборная Казахстана завоевала серебряную медаль чемпионата Азии по художественной гимнастике в командном многоборье.

В зачет вошли оценки, полученные спортсменками в индивидуальных и групповых упражнениях. По сумме выступлений Казахстан набрал 263,65 балла и занял второе место. Победу одержал Узбекистан - 265,8. "Бронза" досталась Китаю - 262,85.

Напомним, что в индивидуальном зачёте страну на турнире в Бишкеке (Кыргызстан) представляют Акмарал Ерекешева и Айбота Ертайкызы. В групповых упражнениях выступают Айзере Кенес, Айзере Нурмагамбетова, Кристина Чепульская, Мадина Мырзабай, Аида Хакимжанова, Жасмин Джунусбаева.

