Казахстан завоевал «серебро» чемпионата Азии по художественной гимнастике
Победу одержал Узбекистан.
Сегодня 2026, 19:13
Фото: НОК РК
Сборная Казахстана завоевала серебряную медаль чемпионата Азии по художественной гимнастике в командном многоборье.
В зачет вошли оценки, полученные спортсменками в индивидуальных и групповых упражнениях. По сумме выступлений Казахстан набрал 263,65 балла и занял второе место. Победу одержал Узбекистан - 265,8. "Бронза" досталась Китаю - 262,85.
Напомним, что в индивидуальном зачёте страну на турнире в Бишкеке (Кыргызстан) представляют Акмарал Ерекешева и Айбота Ертайкызы. В групповых упражнениях выступают Айзере Кенес, Айзере Нурмагамбетова, Кристина Чепульская, Мадина Мырзабай, Аида Хакимжанова, Жасмин Джунусбаева.
