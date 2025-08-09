Индия стала победителем Командного чемпионата мира по шахматам среди школьников FIDE 2025, завершив турнир с идеальным результатом — 8 побед из 8 возможных, передает BAQ.KZ.

Так, chess.com сообщает, серебряные медали завоевала Национальная школа физики и математики из Казахстана, набрав 6 очков из 8. Бронза досталась американской Harker School (5 из 8), которая лишь немного опередила Astana 2 RSPM — ещё одну казахстанскую команду.

Соревнования проходили с 3 по 6 августа в формате командного швейцарского турнира из восьми туров. Местом проведения стала Episcopal High School в Александрии, штат Вирджиния (США), недалеко от Вашингтона.

Параллельно, 4–5 августа, состоялась конференция Smart Moves Summit — глобальный форум, посвящённый роли шахмат в образовании. В ней приняли участие более 50 спикеров, включая учёных, исследователей, педагогов и других специалистов, обсуждавших, как игра способствует развитию мышления и обучению детей.